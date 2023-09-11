ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Российские рестораны по-прежнему не видят отечественной рыбы, она больше идет на экспорт, а импортная, разумеется, обходится дороже, сообщил на VIII Восточном экономическом форуме омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Россия и Китай увеличили товарооборот рыбной продукции за восемь месяцев

"Какое импортозамещение? Мы не можем получить российскую рыбу. И это по всем продуктам. И это тот момент, когда экспортная выручка становится приоритетной", — сказал Миронов в ходе сессии "Океан – эволюция промысла и потребления".

В качестве примера он привел один из ресторанов Владивостока, где под видом стейков из российской нерки продавался чилийский лосось — соответственно, и цены оказались выше; но проблема не столько в обмане, сколько в том, что заведение просто не может достать отечественную нерку даже и на Дальнем Востоке.

"Они купили нерку в два раза дороже. А почему? Ресторану нужна только штучная заморозка (а не блочная — ред). Для наших ресторанов нужно 30 тонн кижуча штучной заморозки. Удалось достать – ноль. Мы договорились на 9 тонн, которые нам гарантированно поставят, все остальные отказываются – нет рыбы", — рассказал Миронов, заметив, что та же ситуация, например, с креветкой, которая "вся в Японию уходит".

"И эта проблема серьезнейшая, большая. Если мы говорим об импортозамещении, надо им заниматься, надо производить рыбу под российский рынок", — сказал омбудсмен, подчеркнув, что именно рестораны являются одной из важных площадок продвижения продукции. Помимо этого, нужно заниматься развитием собственной аквакультуры, что требует нескольких лет, а также "обелять" поставки продукции в HoReCa — уходя от ИП в сторону крупных производителей.

"Еще одна проблема – в поставках "белых" компаний. Ресторанов, которые через "Меркурий" (система Россельхознадзора — редю) работают — только 7%. Если пытаемся купить рыбу, это многочисленные ИП. Крупным производителям рестораны на сегодня неинтересны. Мы готовы в ущерб себе брать дороже, но пока не получается договориться", — сказал Миронов.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.