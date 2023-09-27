МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует начать маркировку косметики и бытовой химии, это находится в ближайших планах министерства, сообщил вице-премьер и глава ведомства Денис Мантуров. Обязательная маркировка детской воды начнется в России с 1 сентября

"Сегодня можно уверенно говорить, что институт маркировки состоялся, и она поставлена на поток. Сейчас проходят эксперименты по её расширению на, в частности, титановую продукцию, на средства реабилитации, на икру. И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий", — сказал он в ходе совещания членов кабмина с президентом РФ. О планах по маркировке косметики и бытовой химии ранее официально не объявлялось.

Мантуров также подчеркнул, что при планировании этой работы министерство всегда исходит из состояния рынка и готовности самих производителей плавно внедрять маркировку.

По словам вице-премьера, маркировка, во-первых, даёт социальный эффект. Лучше всего его отражает фармацевтическая отрасль: только за прошлый год с помощью этого механизма удалось в три раза снизить реализацию просроченных лекарств. Кроме того, маркировка позволяет бороться с проникновением на чёрный рынок дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний, терапии ВИЧ и для борьбы с ковидом. ЕАЭС унифицирует правила маркировки некоторых товаров

Мантуров также напомнил о бесплатном приложении "Честный знак", через которое можно проверить подлинность товара. Минпромторг и Минцифры сейчас работают над включением его в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию, уточнил он.

Также ключевая цель маркировки — защита от контрафакта и высвобождение спроса для продукции добросовестных участников рынка. "Здесь уже есть ощутимые результаты. В частности, доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на четверть, по обуви — на треть, а по шинам и покрышкам — в два раза", — отметил вице-премьер.

Кроме граждан и бизнеса эффекты от внедрения маркировки получает и бюджетная система. "За годы реализации механизма прямые и косвенные дополнительные налоговые поступления составили 471 миллиард рублей. Что важно, фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы. В частности, уже за первый год объем налоговых сборов по молочной продукции вырос на треть", — рассказал Мантуров.