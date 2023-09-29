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2023-09-29T07:15:00+03:00
2023
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Эксперты прогнозируют многократный рост продаж электромобилей в России
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Продажи новых электромобилей в РФ могут вырасти в 2023 году примерно в 4 раза в годовом выражении, до 12-13 тысяч штук, следует из прогноза аналитического агентства "Автостат", с... ПРАЙМ, 29.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в РФ могут вырасти в 2023 году примерно в 4 раза в годовом выражении, до 12-13 тысяч штук, следует из прогноза аналитического агентства "Автостат", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Продажи новых электромобилей в России по итогам 2023 года могут составить 12-13 тысяч единиц: рост в 4-4,3 раза", — отметили в "Автостате".
При этом в агентстве напомнили, что в прошлом году в стране было продано 3 тысячи новых электромобилей.