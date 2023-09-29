МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в РФ могут вырасти в 2023 году примерно в 4 раза в годовом выражении, до 12-13 тысяч штук, следует из прогноза аналитического агентства "Автостат", с которым ознакомилось РИА Новости. В России продажи потребительских товаров превзошли уровень 2021 года

"Продажи новых электромобилей в России по итогам 2023 года могут составить 12-13 тысяч единиц: рост в 4-4,3 раза", — отметили в "Автостате".

При этом в агентстве напомнили, что в прошлом году в стране было продано 3 тысячи новых электромобилей.