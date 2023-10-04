МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, ускорилась до 5,94% на 2 октября с 5,74% неделей ранее, следует из обзора министерства "О текущей ценовой ситуации". МВФ назвал срок возвращения уровня инфляции к целевым значениям

"На неделе с 26 сентября по 2 октября 2023 года темпы потребительских цен замедлились (0,21% после роста на 0,28% на неделе с 19 по 25 сентября 2023 года). Год к году инфляция составила 5,94% после 5,74% год к году", — говорится в обзоре.

Как пишет министерство, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,26% после роста на 0,41% неделей ранее. "Темпы роста цен на плодоовощную продукцию продолжили снижаться (0,21% после роста на 0,55% неделей ранее). На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен также замедлился до 0,26% (0,40% неделей ранее) на фоне снижения темпов роста цен на мясопродукты, масложировую продукцию, а также хлебобулочные изделия. Вместе с тем возобновился рост цен на макаронные и крупяные изделия, а на яйца — ускорился. На молочную продукцию и сахар темпы роста цен умеренные (по 0,07% каждый)", — указано в документе.

По оценке Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08% после 0,24% неделей ранее на фоне снижения цен на бензин (на 0,43%) и дизельное топливо (на 0,15%). "Замедлился рост цен на медицинские товары. На легковые автомобили темпы роста цен сохранились умеренными – 0,07% после 0,06% неделей ранее. Возобновился рост цен на электро- и бытовые приборы после снижения в течение трех недель подряд, продолжилось удорожание строительных материалов", — указано в обзоре.

Цены на регулируемые, туристические и бытовые услуги ускорили рост — до 0,27% после 0,19% неделей ранее.

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году до 7,5% с прежней оценки в 5,3%. Банк России также повысил свой прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%.