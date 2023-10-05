МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цены в меню сети KFC и Rostic's были скорректированы, их общий рост составил менее 5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Юнирест" (управляет брендами Rostic's и KFC в России). Россияне начали экономить на фастфуде

"Цены в меню действительно были скорректированы, однако их общий рост составил менее 5%", — сообщили в компании.

В пресс-службе также отметили, что периодически происходит корректировка стоимости позиций, это связано с рядом экономических факторов, среди них — стоимость ингредиентов, инфляция, рост логистических затрат, рост НДС и себестоимости продукции, дефицит кадров, рост оплаты труда.

"Мы постоянно ведем работу по уменьшению влияния этих факторов на потребителей за счет внутренней оптимизации, чтобы оставаться доступными для наших гостей. Нашим приоритетом также всегда было и остается высокое качество нашей продукции, которое мы сохраняем несмотря на все изменения", — добавили в компании.

С 1 октября налог на добавленную стоимость (НДС) при реализации в России сэндвичей (включая бургеры) взимается по ставке 20%, продавцы больше не могут использовать пониженную ставку в 10%, говорилось в письме Федеральной налоговой службы РФ.

В конце сентября генеральный директор компании "Юнирест" Татьяна Шаманская сообщала, что повышение НДС не приведет к сопоставимому увеличению их стоимости для посетителей.

В среду корреспондент РИА Новости выяснил, что рост НДС на гамбургеры привел к тому, что бургеры в российских ресторанах быстрого обслуживания двинулись в цене. Так, стоимость бургеров во "Вкусно — и точка", по данным на 3 октября, выросла на 3-7 рублей по сравнению с 21 сентября. При этом в заведениях сети "Бургер Кинг" цены на некоторые базовые бургеры, наоборот, снизились. Так, чизбургер подешевел с 84,99 до 79,99 рубля, а гамбургер — с 79,99 до 74,99 рубля. Не изменились цены на бургеры и в ресторанах KFC и Rostic's.