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2023-10-06T12:34:58+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231006/841907587.html
Россияне стремятся снизить расходы на товары первой необходимости
Потребрынок
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Тенденция на оптимизацию расходов сложилась в России — сейчас каждый пятый стремится сократить свои траты на товары первой необходимости, рассказал руководитель Роскачества Максим... ПРАЙМ, 06.10.2023
общество , потребрынок, финансы, бизнес, новости, россия, роскачество, товары первой необходимости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Тенденция на оптимизацию расходов сложилась в России — сейчас каждый пятый стремится сократить свои траты на товары первой необходимости, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.
"Следующие два фактора, кажущиеся на первый взгляд противоположным: первый — это оптимизация расходов. Сейчас каждый пятый россиянин стремиться сократить свои расходы на товары первой необходимости. В то же время резкий рост числа потребителей, для которых основным критерием выбора выступает качество продукции", — заявил он, выступая на сессии "Антиконтрафакт-2023".
Он также отметил, что в целом увеличился интерес к российской продукции, в том числе в связи с появлением новых брендов.
Протасов подчеркнул, что Роскачество, в свою очередь, продолжит отслеживать ситуацию на рынке с помощью контрольных закупок продукции, которые не мешают бизнесу. При этом организация готова конструировать и помогать производителям для устранения выявленных нарушений, если это будет необходимо.