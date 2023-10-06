С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Тенденция на оптимизацию расходов сложилась в России — сейчас каждый пятый стремится сократить свои траты на товары первой необходимости, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов. Россиян предупредили о мошенничестве при ремонте стиральных машин

"Следующие два фактора, кажущиеся на первый взгляд противоположным: первый — это оптимизация расходов. Сейчас каждый пятый россиянин стремиться сократить свои расходы на товары первой необходимости. В то же время резкий рост числа потребителей, для которых основным критерием выбора выступает качество продукции", — заявил он, выступая на сессии "Антиконтрафакт-2023".

Он также отметил, что в целом увеличился интерес к российской продукции, в том числе в связи с появлением новых брендов.

Протасов подчеркнул, что Роскачество, в свою очередь, продолжит отслеживать ситуацию на рынке с помощью контрольных закупок продукции, которые не мешают бизнесу. При этом организация готова конструировать и помогать производителям для устранения выявленных нарушений, если это будет необходимо.