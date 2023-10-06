С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Доля фальсификата на российском рынке в первом полугодии 2023 года составила в среднем порядка 10-11%, что соответствует показателям за прошлый год, заявил глава Роскачества Максим Протасов в кулуарах форума "Антиконтрафакт-2023".

"Та цифра, которую мы фиксировали в прошлом году, была порядка 10-11%. Очень важно максимально сокращать эту цифру и выходить на исследование тех товарных категорий, где потребители видят основные риски", — сказал он, отвечая на вопрос об уровне фальсификата на рынке.

Протасов также отметил, что значение выявленных нарушений по маркировке увеличилось с 22% до 35%, когда на самой упаковке продукции содержится некорректная информация.

Однако в этом, по его словам, есть и положительный знак, поскольку снижается доля критических нарушений, связанных с безопасностью продукции. Тем не менее производителям стоит давать корректную информацию на этикетках, упаковках и кодах маркировки.

До этого, выступая на сессии форума, руководитель Роскачества подчеркнул, что сейчас наблюдается рост числа потребителей, для которых основным критерием выбора является качество продукции, а не ее цена и другие характеристики.