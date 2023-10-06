С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Легализация онлайн-торговли позволит дополнительно поднять продажи российских вин и станет драйвером роста их производства, сообщила заместитель руководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева. Минздрав не поддерживает разрешение онлайн-торговли алкоголем

"Эта мера позволит дополнительно поднять продажи российских вин. То есть, это может стать еще одним драйвером роста производства российских вин и интереса со стороны покупателей ", — заявила Саратцева в кулуарах форума "Антиконтрафакт-2023".

По ее словам, онлайн-торговля позволит насытить алкоголем организации общественного питания в тех регионах, где вино не производится.

"Онлайн-продажи — это как раз возможность для небольших малотиражных хозяйств при помощи квалифицированного оператора обеспечить доставку вина каждому заинтересованному потребителю с соблюдением условий, в частности, необходимой температуры. Также есть вопросы по доставке хрупкой посылки и бандероли", — отметила Саратцева.

По словам замглавы Роскачества, онлайн-продажа позволит повысить доступность в тех регионах, где вино не производится, в тех населенных пунктах, где нет дистрибьюторов. Минздрав не поддерживает разрешение онлайн-торговли алкоголем

Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов отметил, что Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, но итоговой договоренности в правительстве еще нет. Сейчас подобная форма продажи алкогольных напитков в стране запрещена.

Минздрав не поддержал идею легализации онлайн-торговли алкоголем, так как, по мнению ведомства, это повысит доступность алкогольных напитков, что приведет к росту продаж среди несовершеннолетних.

Форум "Антиконтрафакт-2023" проходил в Санкт-Петербурге 5-6 октября в здании Президентской библиотеки. Это деловое мероприятие, которое проводится государством, председательствующим в ЕАЭС. Впервые прошел в 2012 году в Москве, далее его проводили Казахстан, Белоруссия, Армения и другие страны. В 2023 году "Антиконтрафакт" вновь прошел на территории России.