Роскачество: легализация онлайн-торговли позволит поднять продажи российских вин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Легализация онлайн-торговли позволит дополнительно поднять продажи российских вин и станет драйвером роста их производства, сообщила заместитель руководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева.
"Эта мера позволит дополнительно поднять продажи российских вин. То есть, это может стать еще одним драйвером роста производства российских вин и интереса со стороны покупателей ", — заявила Саратцева в кулуарах форума "Антиконтрафакт-2023".
По ее словам, онлайн-торговля позволит насытить алкоголем организации общественного питания в тех регионах, где вино не производится.
"Онлайн-продажи — это как раз возможность для небольших малотиражных хозяйств при помощи квалифицированного оператора обеспечить доставку вина каждому заинтересованному потребителю с соблюдением условий, в частности, необходимой температуры. Также есть вопросы по доставке хрупкой посылки и бандероли", — отметила Саратцева.
По словам замглавы Роскачества, онлайн-продажа позволит повысить доступность в тех регионах, где вино не производится, в тех населенных пунктах, где нет дистрибьюторов.
Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов отметил, что Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, но итоговой договоренности в правительстве еще нет. Сейчас подобная форма продажи алкогольных напитков в стране запрещена.
Минздрав не поддержал идею легализации онлайн-торговли алкоголем, так как, по мнению ведомства, это повысит доступность алкогольных напитков, что приведет к росту продаж среди несовершеннолетних.
Форум "Антиконтрафакт-2023" проходил в Санкт-Петербурге 5-6 октября в здании Президентской библиотеки. Это деловое мероприятие, которое проводится государством, председательствующим в ЕАЭС. Впервые прошел в 2012 году в Москве, далее его проводили Казахстан, Белоруссия, Армения и другие страны. В 2023 году "Антиконтрафакт" вновь прошел на территории России.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231006/841913737.html