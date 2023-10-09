МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Дилеры прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в РФ в четвертом квартале 2023 года на 5-10% относительно результатов третьего квартала, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. Автомобили Lada начнут продавать по заводской цене

В третьем квартале текущего года, по данным "Автостата", в РФ было продано 315,7 тысячи легковушек. Таким образом, российский рынок легковых машин в четвертом квартале может составить 284-300 тысяч легковых машин, согласно прогнозу РОАД.

"В четвертом квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ, из-за чего дорожают кредиты и лизинговые программы, и плюс само ослабление рубля. Оптимистичный прогноз — авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный — падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%", — сообщили в ассоциации.

При этом в годовом выражении в четвертом квартале будет наблюдаться рост авторынка примерно в 2 раза. "Конечно, на основе 2022 года мы бьем рекорды, потому что это была критически низкая база за последние 10 лет", — пояснили в РОАД.

При этом в Ассоциации европейского бизнеса в свою очередь на прошлой неделе отмечали, что российский авторынок легковых и легких коммерческих автомобилей демонстрирует устойчивую тенденцию роста продаж, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление.