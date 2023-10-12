МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Число вакансий в российском ритейле за год выросло более чем на четверть, больше всего по стране спрос увеличился на продуктовых ритейлеров, говорится в исследовании сервиса SuperJob, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Количество вакансий для специалистов в сфере ритейла за год стало больше на 26% (октябрь 2023 года к октябрю 2022 года)… Одними из самых активных нанимателей на рынке труда являются продуктовые ритейлеры", — говорится в исследовании.

Отмечается, что топ-5 товарных групп в России в розничных продажах с наиболее высоким спросом на персонал — это продукты питания, товары народного потребления, алкоголь и напитки, косметика, бытовая химия, одежда и обувь.

Зарплатные предложения в Москве для специалистов в продуктовом ритейле увеличились на 8% за год: средняя зарплата составила 65 тысяч рублей, а максимальная — 100 тысяч рублей. У специалистов в сфере электроники и бытовой техники предлагаемая зарплата за тот же период увеличилась на 7%, средняя составила 75 тысяч рублей, а максимальная — 120 тысяч рублей.

В товарной группе "косметика, парфюмерия" для продавцов-консультантов в столице рост зарплат составил 10% за год, среднерыночные предложения составили 65 тысяч рублей, а максимальные — 100 тысяч рублей.

При этом больше всего в октябре готовы платить московскому руководителю отдела продаж на маркетплейсах — от 200 тысяч рублей, дизайнеру-консультанту мебели в Нижнем Новгороде предлагают 160 тысяч рублей, а ведущему дизайнеру-консультанту премиальной европейской мебели в Москве — от 150 тысяч рублей.