МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительством РФ введены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оружия, его частей и боеприпасов, импортируемых из недружественных государств, сообщила РИА Новости директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович. Федеральная таможенная служба раскрыла сумму перечислений в бюджет

Заявление прозвучало в рамках пленарной сессии IV Международной выставки-форума ORЕLEXPO-2023.

"Для поддержки отечественных производителей гражданского оружия, в том числе с учетом санкций со стороны недружественных государств, на площадке Минэкономразвития России совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти проведена работа по введению соответствующих мер регулирования", — объяснила Щур-Труханович.

По ее информации, повышенные ставки были введены правительством РФ в декабре 2022 года в размере 35% от таможенной стоимости товара.

"Также для поддержки и продвижения отечественных производителей Минэкономразвития России проводит системную работу по выявлению и устранению торговых барьеров, оказывающих негативное влияние на доступ российского экспорта на внешние рынки", — подчеркнула Щур-Труханович.

Международная охотничья выставка-форум ORЕLEXPO-2023 открылась в Гостином дворе Москвы 12 октября. В мероприятии принимают участие более 150 экспонентов, выступят около 100 спикеров, пройдет свыше 80 часов деловой программы.