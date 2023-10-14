МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса — в частности, о нехватке сообщили РИА Новости в Rostic's и KFC. Наличие проблемы подтвердил агентству глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, выразив надежду, что скоро этот вопрос разрешится. Общепит теряет квалифицированных мигрантов, заявил ресторанный омбудсмен

"Сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом, и мы не исключение. В сложившейся непростой ситуации мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества", — сообщили в пресс-службе "Юнирест" (управляет брендами Rostic's и KFC в России).

Президент ФРиО подтвердил, что в России существует дефицит куриного мяса. "У нас проблемы с куриным мясом… На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек", — сказал Бухаров.

Он уточнил, что в основном в рестораны мясо кур поставляют российские производители.

"Скоро проблема должна разрешиться: когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время", — добавил глава федерации.