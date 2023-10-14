МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса — в частности, о нехватке сообщили РИА Новости в Rostic's и KFC. Наличие проблемы подтвердил агентству глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, выразив надежду, что скоро этот вопрос разрешится.

Зал одного из ресторанов в центре Москвы

Общепит теряет квалифицированных мигрантов, заявил ресторанный омбудсмен

"Сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом, и мы не исключение. В сложившейся непростой ситуации мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества", — сообщили в пресс-службе "Юнирест" (управляет брендами Rostic's и KFC в России).

Президент ФРиО подтвердил, что в России существует дефицит куриного мяса. "У нас проблемы с куриным мясом… На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек", — сказал Бухаров.

Он уточнил, что в основном в рестораны мясо кур поставляют российские производители.

"Скоро проблема должна разрешиться: когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время", — добавил глава федерации.