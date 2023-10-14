2023-10-14T09:13:36+03:00
2023-10-14T09:13:36+03:00
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2023
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Российские рестораторы зафиксировали дефицит куриного мяса
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Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса — в частности, о нехватке сообщили РИА Новости в Rostic's и KFC. Наличие проблемы подтвердил агентству глава Федерации... ПРАЙМ, 14.10.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, рестораны, общепит, куриное мясо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса — в частности, о нехватке сообщили РИА Новости в Rostic's и KFC. Наличие проблемы подтвердил агентству глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, выразив надежду, что скоро этот вопрос разрешится.
"Сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом, и мы не исключение. В сложившейся непростой ситуации мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества", — сообщили в пресс-службе "Юнирест" (управляет брендами Rostic's и KFC в России).
Президент ФРиО подтвердил, что в России существует дефицит куриного мяса. "У нас проблемы с куриным мясом… На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек", — сказал Бухаров.
Он уточнил, что в основном в рестораны мясо кур поставляют российские производители.
"Скоро проблема должна разрешиться: когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время", — добавил глава федерации.