2023-10-15T08:16:24+03:00
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2023-10-15T08:16:24+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231015/841986171.html
"Контур.Маркет" отметил резкое снижение спроса на детское питание в России
Потребрынок
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Детское питание в России за год не подорожало, при этом спрос на него понизился на 20% из-за того, что в 2022 году родители сделали запасы, говорится в исследовании сервиса... ПРАЙМ, 15.10.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, "контур.маркет", исследование, детское питание
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Детское питание в России за год не подорожало, при этом спрос на него понизился на 20% из-за того, что в 2022 году родители сделали запасы, говорится в исследовании сервиса "Контур.Маркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В сентябре 2023 года жители России покупали товары для детского питания на 21% реже, чем за аналогичный период 2022 года. При этом цены на детское питание за прошедший год практически не изменились", — говорится в исследовании. Как уточняется там же, спрос упал из-за того, "что в 2022 году родители запасались детским питанием, ожидая перебоев с поставками, но дефицита не случилось — отечественные производители насытили рынок".
В исследовании также отмечается, что падение спроса зафиксировали и на рынке игрушек для детей: число покупок в сентябре 2023 года снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена на игрушки за тот же период выросла более чем на четверть — до 782 рублей с 620 рублей.
По словам специалистов, рост цен на рынке игрушек происходит на фоне нарушения логистических цепочек. А когда цена растет, игрушки покупают реже. В свою очередь, с детским питанием ситуация "не такая однозначная": стоимость товаров практически не влияет на уровень продаж.