МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Детское питание в России за год не подорожало, при этом спрос на него понизился на 20% из-за того, что в 2022 году родители сделали запасы, говорится в исследовании сервиса "Контур.Маркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Авиасейлс" выяснил, где предпочитают отдыхать россияне с детьми

"В сентябре 2023 года жители России покупали товары для детского питания на 21% реже, чем за аналогичный период 2022 года. При этом цены на детское питание за прошедший год практически не изменились", — говорится в исследовании. Как уточняется там же, спрос упал из-за того, "что в 2022 году родители запасались детским питанием, ожидая перебоев с поставками, но дефицита не случилось — отечественные производители насытили рынок".

В исследовании также отмечается, что падение спроса зафиксировали и на рынке игрушек для детей: число покупок в сентябре 2023 года снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена на игрушки за тот же период выросла более чем на четверть — до 782 рублей с 620 рублей.

По словам специалистов, рост цен на рынке игрушек происходит на фоне нарушения логистических цепочек. А когда цена растет, игрушки покупают реже. В свою очередь, с детским питанием ситуация "не такая однозначная": стоимость товаров практически не влияет на уровень продаж.