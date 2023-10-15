2023-10-15T11:35:44+03:00
2023-10-15T11:35:44+03:00
2023-10-15T11:35:44+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231015/841986639.html
Samsung утратил лидерство на российским рынке телевизоров, пишут СМИ
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Samsung после 9 лет удержания лидерской позиции на российском рынке телевизоров уступил ее бренду из Китая Haier, сообщил "Коммерсантъ". Газета отмечает, ссылаясь на данные... ПРАЙМ, 15.10.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, samsung, haier, рынок телевизоров
https://cdnn.1prime.ru/images/83281/02/832810234.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83281/02/832810234.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83281/02/832810231.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83281/02/832810231.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83281/02/832810228.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83281/02/832810228.jpg
https://1prime.ru/digital/20231013/841971988.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Samsung после 9 лет удержания лидерской позиции на российском рынке телевизоров уступил ее бренду из Китая Haier, сообщил "Коммерсантъ".
Газета отмечает, ссылаясь на данные IT-холдинга Fplus, что за 9 месяцев 2023 года доля Haier увеличилась до 11,5% в натуральном выражении и до 15,3% в денежном эквиваленте, при этом в 2022 году Haier не входил даже в топ-3. Вместе с тем доля Samsung по объемам продаж сократилась с 25,3% до 5,1%.
В тройку лидеров также вошли китайские Xiaomi и Hisense, заняв второе и третьем места соответственно, пишет "Ъ".
Также отмечается повышение доли телевизоров, выпущенных под торговыми марками, принадлежащими российским ретейлерам.
Кроме того, издание сообщает, что в январе-сентябре 2023 года объем продаж телевизоров в стране повысился на 35-40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.