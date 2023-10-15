МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Samsung после 9 лет удержания лидерской позиции на российском рынке телевизоров уступил ее бренду из Китая Haier, сообщил "Коммерсантъ". Россиянам дали совет, как сэкономить заряд батареи смартфона

Газета отмечает, ссылаясь на данные IT-холдинга Fplus, что за 9 месяцев 2023 года доля Haier увеличилась до 11,5% в натуральном выражении и до 15,3% в денежном эквиваленте, при этом в 2022 году Haier не входил даже в топ-3. Вместе с тем доля Samsung по объемам продаж сократилась с 25,3% до 5,1%.

В тройку лидеров также вошли китайские Xiaomi и Hisense, заняв второе и третьем места соответственно, пишет "Ъ".

Также отмечается повышение доли телевизоров, выпущенных под торговыми марками, принадлежащими российским ретейлерам.

Кроме того, издание сообщает, что в январе-сентябре 2023 года объем продаж телевизоров в стране повысился на 35-40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.