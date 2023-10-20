МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Предложение о "российской полке" на маркетплейсах кажется нереализуемым, потребуется тотальная перестройка алгоритмов с сохранением возможности получать предложения о товарах, Минэкономразвития подвергло критике законопроект о приоритете российский товаров в онлайн-магазинах, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на опубликованный документ. Проект о "российской полке" направлен на заключение правительству

«Запрос формируется покупателем по заданным им критериям, в том числе посредством указания на конкретный товар. В этой связи безусловное первоочередное размещение предложений о заключении договора купли-продажи товаров российского происхождения может быть не обеспечено по техническим (объективным) причинам», — сказано в отзыве.

Соответствующий законопроект разработали еще весной, о чем писало издание "Известия". Уточняется, что сначала речь шла только об оффлайн-магазинах. В октябре появилось предложение распространить требования еще и на маркетплейсы.

Минпромторг же отметил, что технически решить проблему можно с помощью контроля требуемого числа карточек для отечественных товаров. В то же время для остальных товаров будут действовать прежние механизмы.

Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что проект о "российской полке" в магазинах уже направлен на заключение правительства. Сообщается, что предварительно квоту выделят для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химиии.