МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Продажи запчастей для автомобилей выросли в России в октябре в 2,6 раза относительно аналогичного периода прошлого года, сильнее всего интерес увеличился у жителей Самары, Челябинска и Воронежа, рассказали РИА Новости в онлайн-гипермаркете "ВсеИнструменты.ру" на основе собственных данных. Продажи коньяка в России за девять месяцев выросли почти на 11 процентов

"В октябре 2023 года продажи запчастей для авто по России выросли на 159%. В регионах повышенный спрос отмечается в Самаре (+283%), Челябинске (+237%), Воронеже (+235%), Ростове-на-Дону (+138%) и Москве (+125%). В топ покупаемых товаров данной категории вошли свечи зажигания, резинки для щеток, масляные и топливные фильтры", — говорится в исследовании. При этом средний чек на покупку автосервисного оборудования по России составил 1 950 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что также в 2,5 раза выросли продажи аксессуаров в салон автомобиля, в топе товаров — наборы защиты салона автомобиля, вакуумные присоски, уплотнительные материалы, стеклодомкраты и ароматизаторы. А в разрезе регионов наибольший интерес был зафиксирован в Перми (рост в 3,9 раза), Воронеже (в 3,8 раза), Волгограде (в 3,3 раза), Новосибирске (в 3,2 раза) и Ростове-на-Дону (в 2,9 раза).

"В октябре 2023 года продажи товаров из категории автохимия по России выросли на 125%. В регионах повышенный спрос отмечается в Перми (+227%), Волгограде (+205%), Казани (+171%), Омске (+170%) и Воронеже (+157%). В топ покупаемых товаров данной категории вошли очистители дроссельной заслонки, антифризы, пушечное сало, очистители тормозных дисков, промывки двигателя и стеклоомывающие незамерзающие жидкости", — добавляется в исследовании.

В пятницу в сервисе "Авито Работа" сообщили РИА Новости, что в России в третьем квартале также вырос спрос и на шиномонтажников — в 1,5 раза относительного аналогичного периода прошлого года, а за октябрь число вакансий увеличилось на 35% к сентябрю.