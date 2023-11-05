МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Российские производители молочных продуктов периодически уменьшают размер упаковки, оставляя при этом прежнюю цену, написало издание "Лента.ру" со ссылкой на данные Роскачества. Россиянам рассказали, что резко подорожало в стране

Сообщается, что издание провело исследование совместно с компанией NTech касательно товаров, которые больше всего пострадали от изменения фасовки.

Как сообщает "Лента.ру", такие продукты, как сметана, йогурт и творог, больше всего страдают от даунсайзинга. Например, сметана, которая раньше вбольшинстве случаев продавалась в объеме 350 граммов, сейчас в 31,42% случаев продается в объеме 300 граммов, а творог сейчас чаще всего можно встретить в пачках по 180 граммов вместо привычных 200 граммов.

Как отмечает Роскачество, несоответствие фактической массы нетто заявленной на упаковке и даунсайзинг — это не одно и то же. Первое является грубым нарушением технического регламента, за что следует штраф.

Ранее 2 ноября поступила информация, что Генпрокуратура скорректировала объемы фасовки социально значимых продуктов, благодаря чему производители теперь не могут продавать яйца по девять штук или молоко объемом от 920 до 985 миллилитров для соответствия госстандарту.