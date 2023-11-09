МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Автомобили Lada стали самыми популярными машинами в лизинге в сегменте легкового транспорта по итогам девяти месяцев текущего года с долей продаж в 12%, рассказали РИА Новости в компании "Интерлизинг". Оценена динамика рынка лизинга новых легковых автомобилей в России

"По итогам 9 месяцев лидером сегмента легкового транспорта в лизинге остается Lada. Согласно данным продаж компании "Интерлизинг", в топ марок входят также ГАЗ, Geely, Haval и Jac… Доля Lada в продажах составляет 12%, на автомобили ГАЗ приходится 10%", — пояснили в компании.

При этом в "Интерлизинге" подчеркнули, что китайские производили по отношению к прошлому году показывают значительный прирост. Так, продажи Haval в лизинге выросли в 3 раза.

Наибольший прирост по итогам января-сентября наблюдается в сегменте автолизинга у грузового транспорта. За девять месяцев текущего года объем продаж вырос в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "Лидерами сектора стали азиатские Sitrak и Shacman, а также отечественный "Камаз", – заключили в "Интерлизинге".

Согласно обзору "Эксперт РА", рынок лизинга новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года увеличится на 55-60%, однако с 2024 по 2027 год рост замедлится до 20-30%. Рынок лизинга грузовых автомобилей, согласно прогнозам "Эксперт РА", по итогам 2023 года продемонстрирует рост в 120%.