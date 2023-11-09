МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ежегодно по параллельному импорту в Россию будут ввозить порядка 4 тысяч машин европейских марок, заявила РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина. Российским чиновникам рассказали о ценах на рекомендованные автомобили

"Наши крупные холдинги в конце лета нашли возможность ввозить по параллельному импорту европейские автомобили, собранные в КНР", — сказала она.

"По некоторым подсчетам, таким образом они планируют поставлять в Россию ежегодно порядка 4 тысяч машин европейских марок", — заметила собеседница агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 9 ноября в 10.00 мск.