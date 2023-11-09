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2023-11-09T05:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231109/842213739.html
Эксперт сообщила, сколько европейских авто будут ежегодно ввозить в Россию
Потребрынок
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Ежегодно по параллельному импорту в Россию будут ввозить порядка 4 тысяч машин европейских марок, заявила РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании... ПРАЙМ, 09.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ежегодно по параллельному импорту в Россию будут ввозить порядка 4 тысяч машин европейских марок, заявила РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина.
"Наши крупные холдинги в конце лета нашли возможность ввозить по параллельному импорту европейские автомобили, собранные в КНР", — сказала она.
"По некоторым подсчетам, таким образом они планируют поставлять в Россию ежегодно порядка 4 тысяч машин европейских марок", — заметила собеседница агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 9 ноября в 10.00 мск.