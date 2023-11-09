МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Китайских легковых автомобилей на российском рынке становится все больше, исходя из динамики, число их продаж до конца года превысит 300 тысяч, заявила РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина. Эксперт сообщила, сколько европейских авто будут ежегодно ввозить в Россию

"Китайских автомобилей на нашем рынке будет все больше и больше. По статистике, за девять месяцев нынешнего года в страну было ввезено 282 тысячи китайских машин. Исходя из динамики, думаю, до конца года в России появится еще 20-25 тысяч китайских легковых машин", — сказала она.

"И это при том, что на российский рынок китайцы еще толком не вышли", — добавила эксперт.

По ее словам, китайские авто только начали покупать в РФ. "До этого люди предпочитали приобретать те машины западных брендов, которые еще оставались на складах после их ухода из России. Не говоря уже о том, что сами китайцы только недавно открылись после всех ковидных ограничений", — подчеркнула Володина.

При этом она заметила, что на российский рынок в самое ближайшее время хлынут не только потоки новых китайских автомобилей, но и подержанных, коих в КНР очень много.

Эксперт предупредила, что при покупке подержанных машин из Китая надо быть особо осторожным. "Учитывая климатические условия страны – частые тропические дожди, циклоны, наводнения – есть опасность приобрести экземпляр, пострадавший от всяких стихий. Число подобных автомобилей, к слову, исчисляется в Китае десятками тысяч", — заключила собеседница агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 9 ноября в 10.00 мск.