МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российская компания "Ашан", структура французской корпорации Auchan, направила письмо своим поставщикам с просьбой не повышать цены до конца текущего года, пишет "Ъ". "Ашан" и "Атак" продлили добровольное ограничение наценок на 2023 год

Как говорится в письме, опубликованном в отраслевом Telegram-канале "Околоритейл", "непрекращающиеся тенденции роста цен" наблюдаются во всех сегментах и по отдельным позициям сеть находит повышение обоснованным. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно подчеркивали важность сдерживания инфляции, указано в тексте.

Кроме того, "Ашан" предложил поставщикам совместно сдерживать рост цен в преддверии новогодних праздников для сдерживания инфляции на российском рынке.

Ранее Банк России прогнозировал рост потребительских цен на уровне выше шести — семи процентов к концу 2023 года, отметив устойчивую тенденцию ускорения инфляции с лета текущего года.

Позднее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил агентству РИА Новости, что торговля находится в постоянном взаимодействии с органами власти, поставщиками и производителями для поиска совместных решений по сбалансированию спроса и предложения и корректировке цен. В то же время, розничная торговля длительное время сдерживает рост закупочных цен на социально значимые товары путем оптимизации своих издержек.