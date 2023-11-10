МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В текущем году, несмотря на ожидания ретейлеров, ноябрьские распродажи не привел к росту спроса на товары, активность покупателей напротив сократилась на 4-7% в первые дни скидок, сообщило издание "Коммерсант". СМИ: в России "новая бизнес-элита" занимает места западных компаний

Отмечается, что хотя осенние распродажи не вызывают особого ажиотажа, обороты компаний все равно растут. Это связано с ускоренными темпами инфляции. Издание подчеркивает, что рыночная конъюнктура в этом году значительно отличается от прошлогодней, потому что на фоне волатильности валюты потребители совершали крупные покупки до начала "черной пятницы".

В этом году активность покупателей на фоне начавшихся ноябрьских распродаж отстает от прошлогодней. Как следует из обзора "Чек Индекс", подготовленного оператором фискальных данных "Платформа ОФД", число покупок 1-7 ноября сократилось на 4-7% год к году.

Несмотря на снижение покупательской активности, сервис "Платформа ОФД" приводит данные о том, что на первом этапе распродаж компании зафиксировали увеличение продаж в денежном выражении на 15%, что связано с ростом цен на 12-20% год к году.

Издание отмечает, что в этой месяце начнется сезон распродаж, связанных в том числе с Днем холостяка 11 ноября и "черной пятнице", выпадающей в этом году на 24 ноября. Упомянутый сезон перетекает в предновогодний ажиотаж покупателей.

Ранее издание Bloomberg рассказало, что в России появилась "новая бизнес-элита", состоящая из отечественных компаний, которые активно занимают места ушедших с российского рынка западных компаний. Отмечается, что они сумели приобрести бизнес иностранных компаний практически "за бесценок".