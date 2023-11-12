МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Культура потребления вина в России за последние пятнадцать лет значительно изменилась — этот напиток стал гендерно-нейтральным, перестав быть сугубо женским, также люди стали чаще выбирать сухое, а не полусладкое, рассказал РИА Новости глава Olymp Winery Армен Даниелян. Винодельческие компании Крыма показали свою продукцию на выставке в Азии

"В России очень сильно поменялась культура пития за последние 15 лет… В начале 2000-х годов вино было чисто дамским напитком, но на сегодняшний день рынок кардинально изменился и теперь это и мужской, и женский напиток", — заявил он в кулуарах Российского винодельческого форума.

По словам эксперта, в стране в целом сложился тренд на переход от крепких напитков в сторону вина, а уже внутри винной категории — от полусладких вариантов к сухим. При этом на протяжении последних пяти лет активно растет и рынок игристых вин в России.

Даниелян подчеркнул, что это одна из причин, почему компания решила совместно с Luding Group запустить производство игристых вин. Среди других стимулов — сокращение объема импортной продукции, отчасти даже "дефицит игристых вин" и желание расширить портфель.

"Мы собираемся выпускать два вида игристых вин — первое — это вино, произведенные различными методами: классическим способом (Шампэнуаз), резервуарным (метод Шарма). Поэтому в планах выпускать около 500 тысяч бутылок первым методом и около 5-6 миллионов вторым", — добавил он.

В четверг крупнейший импортер вин в Россию Luding Group объявил о запуске собственного производства игристых вин на партнёрских мощностях — предприятии Olymp Winery, сотрудничество с которым началось в 2017 году.

Olymp Winery — один из крупнейший заводов Краснодарского края, в собственности которого 1250 гектаров молодых и плодоносящих виноградников в долине реки Адагум.