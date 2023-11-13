КАЗАНЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Единый реестр российской промышленной продукции, включающий и электронную продукцию, появится примерно в начале 2024 года, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Минпромторг заявил о возможных ограничениях на импорт ряда непродтоваров

"Я думаю, что это произойдет если не до конца этого года, то сразу в начале следующего. Акт уже находится на этапе согласования между профильными федеральными органами исполнительной власти и в ближайшее время будет внесен в правительство для принятия", — сказал Шпак журналистам.

Он уточнил, что реестры российской радиоэлектронной продукции и российской промышленной продукции объединяют для того, чтобы всем было проще ориентироваться. По словам замминистра, в свое время, когда создавался реестр российской электронной продукции, требования к российской промышленной продукции только формировались. Поэтому какое-то время эти реестры жили параллельно.

"Но по факту, поскольку российская электронная продукция тоже является промышленной продукцией российского производства, естественно, нет смысла держать два реестра. Мы унифицировали требования", — отметил Шпак.

Разработанный Минпромторгом проект постановления, предлагающий объединить реестры радиоэлектронной и промышленной продукции, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов 25 октября. Согласно пояснительной записке, объединение реестров позволит устранить путаницу у участников торгов, которая возникает при подтверждении сведений о наличии продукции в реестре. Проект постановления предполагает, что Минпромторг осуществит перенос сведений о продукции, включенной в единый реестр радиоэлектронной продукции, в реестр российской промышленной продукции в течение двух месяцев.