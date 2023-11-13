МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Продажи просроченной маркированной продукции за время эксперимента "Честный знак" снизились на 25%, сообщается в презентации, которую представила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Честный знак" сделали обязательным для предустановки на гаджеты

"По итогам добровольного эксперимента по блокировке просроченных товаров на кассе с помощью маркировки "Честный знак" продажи просрочки у участников эксперимента снизились практически до нуля по мере тиражирования механизма на все магазины. А всего по стране продажи просроченной маркированной продукции за время эксперимента снизились на 25% — с более чем 10 миллионов единиц продукции до 7,5 миллионов единиц", — говорится в презентации, которую представила Попова на всероссийском конгрессе "Нутрициология и диетология для здоровьесбережения населения России".

В презентации также отмечается, что люди активно проверяют товары при помощи бесплатного мобильного приложения "Честный знак", им пользуются почти 13,5 миллионов граждан, проверено 158 миллионов товаров.

Ранее Роспотребнадзор расширил перечень поводов для проведения внеплановых проверок по ряду товаров. Новые индикаторы касаются восьми групп товаров, подлежащих обязательной маркировке с помощью системы "Честный знак": упакованной питьевой воды, товаров легкой промышленности, молочной продукции, обувных товаров, парфюмерии и фототехники, шин и меховых изделий.

В случае выявления индикаторов риска Роспотребнадзор сможет провести внеплановые контрольно-надзорные мероприятия по согласованию с органами прокуратуры, пояснили в ведомстве.

Индикаторами риска, в том числе, стали дублирование кодов маркировки и наличие немаркированных товаров, информация о просроченной продукции, нахождение в обороте ряда товаров более двух лет, отметили в Роспотребнадзоре.