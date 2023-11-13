2023-11-13T12:24:06+03:00
2023-11-13T12:24:06+03:00
2023-11-13T12:24:06+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231113/842248332.html
Минпромторг планирует продлить льготы для радиоэлектроники
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минпромторг России рассматривает возможность продления действующих до конца 2024 года мер поддержки отечественной радиоэлектронной промышленности в виде пониженной ставки по... ПРАЙМ, 13.11.2023
макроэкономика, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, минпромторг, радиоэлектроника
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/24/841442413.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/24/841442413.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/24/841442412.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/24/841442412.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/24/841442400.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/24/841442400.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231113/842247874.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЗАНЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность продления действующих до конца 2024 года мер поддержки отечественной радиоэлектронной промышленности в виде пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов, сообщил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.
"Эти льготы действуют до декабря 2024 года. Сейчас мы вместе с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти ведем работу над тем, чтобы продлить их", — сказал Шпак журналистам.
При этом, по его словам, решение будет приниматься уже в 2024 году, по итогам года.
"Понятно, что меры показали свою высокую эффективность, и мы полны решимости продлить их действие… Сейчас смотрим и в отношении тех направлений деятельности наших радиоэлектронных предприятий, на которые мы могли бы расширить действующее постановление", — добавил замминистра.