КАЗАНЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность продления действующих до конца 2024 года мер поддержки отечественной радиоэлектронной промышленности в виде пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов, сообщил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак. В России появится единый реестр отечественной промпродукции

"Эти льготы действуют до декабря 2024 года. Сейчас мы вместе с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти ведем работу над тем, чтобы продлить их", — сказал Шпак журналистам.

При этом, по его словам, решение будет приниматься уже в 2024 году, по итогам года.

"Понятно, что меры показали свою высокую эффективность, и мы полны решимости продлить их действие… Сейчас смотрим и в отношении тех направлений деятельности наших радиоэлектронных предприятий, на которые мы могли бы расширить действующее постановление", — добавил замминистра.