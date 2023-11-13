МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В России в скором времени выпустят первый тираж канцелярских принадлежностей с патриотическими образами, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Аналитики отметили снижение числа фишинговых сайтов в России

"Идея понравилась нашему ведомству, когда мы туда обратились, на сегодня с Минобороны мы вышли на пилотный проект, и при поддержке министерства промышленности и торговли вскоре будет первый тираж, но опять же это пока ручной режим. Конкретная инициатива, конкретное решение, системного решения пока нет", — отметила парламентарий в ходе круглого стола на тему "Совершенствование государственной политики в сфере образования".

Ранее в октябре Кузнецова рассказала, что договорилась с Минпромторгом, телерадиокомпанией "Звезда", производителями канцелярии и торговыми сетями о запуске пилотного тиража школьных товаров с патриотическим контентом. По ее словам, это идея пришла к ней после похода в канцелярский магазин, где Кузнецова не нашла ни одной тетрадки, где могла бы увидеть образы патриотического содержания.