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В России выпустят первый тираж канцелярии с патриотическими образами
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В России в скором времени выпустят первый тираж канцелярских принадлежностей с патриотическими образами, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Идея понравилась нашему... ПРАЙМ, 13.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, канцелярия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В России в скором времени выпустят первый тираж канцелярских принадлежностей с патриотическими образами, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Идея понравилась нашему ведомству, когда мы туда обратились, на сегодня с Минобороны мы вышли на пилотный проект, и при поддержке министерства промышленности и торговли вскоре будет первый тираж, но опять же это пока ручной режим. Конкретная инициатива, конкретное решение, системного решения пока нет", — отметила парламентарий в ходе круглого стола на тему "Совершенствование государственной политики в сфере образования".
Ранее в октябре Кузнецова рассказала, что договорилась с Минпромторгом, телерадиокомпанией "Звезда", производителями канцелярии и торговыми сетями о запуске пилотного тиража школьных товаров с патриотическим контентом. По ее словам, это идея пришла к ней после похода в канцелярский магазин, где Кузнецова не нашла ни одной тетрадки, где могла бы увидеть образы патриотического содержания.