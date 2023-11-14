МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Продажи увлажнителей воздуха в России в ноябре подскочили по сравнению с прошлым годом на 19%, при этом средний чек оказался на 7% ниже прошлогоднего и составил 2659 рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Россияне отдали предпочтение китайской бытовой технике

"Средний чек по увлажнителям воздуха и аромадиффузорам составил 2659 рублей, что на 7% ниже, чем в прошлом году. Число покупок в начале ноября выросло на 19% год к году", — привели данные авторы исследования.

В Москве средний чек составил 4040 рублей, на 10% выше прошлогоднего. При этом число покупок в начале ноября выросло на 36%.

В топ покупок вошли настольные устройства с подсветкой, возможностью подключения к компьютеру, функцией распыления ароматов, рассчитанные на небольшую площадь увлажнения.

Эксперты пояснили, что спросу на увлажнители воздуха способствует ряд факторов. Например, то, что работодатели все активнее возвращают работников в офисы после "удаленки", и многие в свою очередь стремятся обеспечить себе комфорт на рабочем месте, не скупясь на покупку соответствующей недорогой бытовой техники.

Кроме того, в этом году дополнительным фактором спроса на увлажнители и аромадиффузоры стали эпидемиологическая ситуация и опасения распространения вирусных заболеваний в офисах, а еще появление новых брендов эконом-сегмента.