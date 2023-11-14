МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Больше россиян в этом году стало заранее готовится к Новому году — каждый десятый планирует купить подарки к этому празднику на ноябрьской "Черной пятнице", а самой востребованной категорией оказалась электроника и бытовая техника, следует из данных группы "М.Видео-Эльдорадо", имеющихся у РИА Новости. Россиян предупредили о всплеске мошенничества во время распродаж

Отмечается, что в целом участвовать в "Чёрной пятнице" планируют почти 80% человек, 18% — ещё не определились и либо ждут подходящего повода, либо планируют совершать спонтанные покупки, следить за выгодными предложениями. Только 2% вовсе не планируют участвовать в ежегодной акции.

"В этом году стало больше россиян, которые уже планируют подарки – 24% опрошенных готовятся к Новому году и другим праздникам. Так, каждый десятый россиянин уже в ноябре присматривает подарки к Новому году. Товары для близких без повода приобретает в этом году каждый десятый. Для трети опрошенных "Чёрная пятница" – отличная возможность заменить устаревшие или вышедшие из строя товары", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 2,8 тысячи человек.

Во время "Чёрной пятницы" большинство граждан по-прежнему привлекает категория электроники и бытовой техники – 91% респондентов интересует прежде всего выгодная покупка техники, тогда как 9% планируют сэкономить в основном на других товарах.

"Самыми желанными из техники в "Чёрную пятницу" являются смартфоны, наушники, носимые устройства или покупка этих гаджетов комплектом… – эти гаджеты планирует купить каждый четвёртый. Ноутбуки и другая компьютерная техника интересна около 10% опрошенных. Ещё около 13% будут выбирать телевизоры, 4% — технику для "умного" дома и столько же опрошенных — товары для красоты и здоровья, около 20% — технику для кухни, 11% — технику для дома, ещё 10% — товары для гейминга и аксессуары. Оставшиеся 3% планируют сосредоточиться на других нишах и категориях", — добавляется в материалах.

Кроме того, исследование показало, что не все считают определяющим фактором для принятия решения в "Чёрную пятницу" стоимость и размер скидки. Так, около 5% россиян при выборе ориентируются прежде всего на наличие гарантийной поддержки или кешбэк, ещё 10% отметили, что их решение полностью зависит от площадки, особенно если это касается дорогостоящих товаров. Каждый десятый перед покупкой читает отзывы, а около 15% сначала внимательно изучают характеристики товара. Возможность покупки в кредит или рассрочку как важный фактор при принятии решений указали 5%, а ещё 3% готовы покупать только с удобной доставкой.