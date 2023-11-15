МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Исторические и культовые объекты в основном не имеют никакого отношения к алкогольной продукции, поэтому следует запретить производителям таких напитков использовать на розничной упаковке изображения этих объектов за исключением тех, которые имеют непосредственное отношение к алкоиндустрии, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

"Предлагаю запретить для производителей алкогольных напитков использовать на розничной упаковке изображения памятников культовой архитектуры за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии — исторических зданий винных заводов и т.п., по аналогии с георгиевскими лентами, символами Великой Победы, которые уже запрещены для использования на бутылках алкогольной продукции", — написал он в своем Telegram-канале.

Хамзаев отметил, что в магазинах можно видеть, что немалая доля розничной тары алкоголя содержит изображения московских, петербургских и других российских памятников архитектуры, в том числе культовых сооружений, которые не имеют никакого отношения к алкогольной продукции, а использование их образов на этикетках является маркетинговым ходом с целью повышения продаж.