2023-11-15T10:31:27+03:00
2023-11-15T10:31:27+03:00
2023-11-15T10:31:27+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231115/842270671.html
В Госдуме призвали запретить изображать культовые памятники на алкоголе
Потребрынок
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Исторические и культовые объекты в основном не имеют никакого отношения к алкогольной продукции, поэтому следует запретить производителям таких напитков использовать на розничной... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, госдума, культовые памятники, алкоголь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Исторические и культовые объекты в основном не имеют никакого отношения к алкогольной продукции, поэтому следует запретить производителям таких напитков использовать на розничной упаковке изображения этих объектов за исключением тех, которые имеют непосредственное отношение к алкоиндустрии, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Предлагаю запретить для производителей алкогольных напитков использовать на розничной упаковке изображения памятников культовой архитектуры за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии — исторических зданий винных заводов и т.п., по аналогии с георгиевскими лентами, символами Великой Победы, которые уже запрещены для использования на бутылках алкогольной продукции", — написал он в своем Telegram-канале.
Хамзаев отметил, что в магазинах можно видеть, что немалая доля розничной тары алкоголя содержит изображения московских, петербургских и других российских памятников архитектуры, в том числе культовых сооружений, которые не имеют никакого отношения к алкогольной продукции, а использование их образов на этикетках является маркетинговым ходом с целью повышения продаж.