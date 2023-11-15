НОВОСИБИРСК, 15 ноя — ПРАЙМ. Зарубежные страны рассматривают российский рынок вина как инвестиционно привлекательный: российский сертификат получило первое испанское органическое вино, сообщила журналистам в среду на форуме "Дни ритейла в Сибири" замруководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева. Раскрыто, сколько можно выпить "полезного вина" для похудения

"У нас российский сертификат получило первое испанское вино. То есть недружественные страны рассматривают наш рынок, в том числе нишевый, как для себя инвестиционно привлекательный. То есть они прошли сертификацию по нашему российскому законодательству, чтобы иметь возможность поставлять вино на наш рынок", — рассказала она.

Саратцева пояснила, что это произошло уже в третьем квартале текущего года. Речь идет об органическом вине, которое на российском рынке уже становится трендом.

"Если мы говорим о трендах, у нас 17% потребителей стали понимать, что такое органическое вино… 17% — это достаточно высокая цифра для узкого сегмента", — сказала она.

По словам представителя "Роскачества", в России сейчас есть два своих производителя органического вина и восемь производителей органического винограда.

"То есть сырье для этих двух производителей поступает из восьми виноградников. Более того, в Крыму есть целая экодеревня, которая специализируется на производстве органического вина", — добавила она.