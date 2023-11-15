"Роскачество": недружественные страны считают наш рынок вина привлекательным
НОВОСИБИРСК, 15 ноя — ПРАЙМ. Зарубежные страны рассматривают российский рынок вина как инвестиционно привлекательный: российский сертификат получило первое испанское органическое вино, сообщила журналистам в среду на форуме "Дни ритейла в Сибири" замруководителя АНО "Российская система качества" (Роскачество) Елена Саратцева.
"У нас российский сертификат получило первое испанское вино. То есть недружественные страны рассматривают наш рынок, в том числе нишевый, как для себя инвестиционно привлекательный. То есть они прошли сертификацию по нашему российскому законодательству, чтобы иметь возможность поставлять вино на наш рынок", — рассказала она.
Саратцева пояснила, что это произошло уже в третьем квартале текущего года. Речь идет об органическом вине, которое на российском рынке уже становится трендом.
"Если мы говорим о трендах, у нас 17% потребителей стали понимать, что такое органическое вино… 17% — это достаточно высокая цифра для узкого сегмента", — сказала она.
По словам представителя "Роскачества", в России сейчас есть два своих производителя органического вина и восемь производителей органического винограда.
"То есть сырье для этих двух производителей поступает из восьми виноградников. Более того, в Крыму есть целая экодеревня, которая специализируется на производстве органического вина", — добавила она.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231115/842275215.html