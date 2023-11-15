МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Платный возврат, а именно оплата обратной доставки возвращенного товара, заказанного на Wildberries, признан соответствующим закону о защите прав потребителей, сообщили РИА Новости в маркетплейсе. Генпрокуратура заставила Wildberries внести ряд изменений

"Wildberries и Генеральная прокуратура провели ряд совместных совещаний, где были уточнены процессы и правила возврата товаров… Один из самых важных результатов — признание платной обратной доставки возвращенного товара, соответствующей пункту 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей. Данная практика позволяет сокращать логистические издержки продавцов и сохранять низкий уровень цен на площадке, взаимодействуя с каждым потребителем индивидуально. Также это обеспечивает сохранение потребительских свойств товара, сокращая количество его перемещений", — заявили там.

В компании подчеркнули, что уточнение процессов и правил возврата товаров не повлияет на дальнейшую деятельность компании, а лишь улучшит клиентский путь и сделает правила работы с площадкой понятнее для потребителей.

Ранее в среду Генеральная прокуратура РФ сообщила о том, что завершила проверку маркетплейса. По словам ведомства, компания изменила порядка 20 положений, регламентирующих отношения площадки, продавцов и покупателей.

В частности, уточняется, что исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Срок доставки товара теперь может быть продлен только по согласованию с потребителем. Также зафиксировано право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств, и сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара.

Кроме того, уточнялось, что онлайн-площадка тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.