МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем выпуска красной икры заметно вырос в сравнении с прошлым годом благодаря успешной лососевой путине, а цены на нее заметно упали; например, икра горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоила почти на 25% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Россиян предупредили о возможном росте цен на рыбу

"Аналитическая группа ВАРПЭ зафиксировала снижение оптовых цен на красную икру на Дальнем Востоке. Так, килограмм икры горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоил в среднем 3500 рублей, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Цены на икру кеты соответствуют уровню прошлого года — 4000 рублей за килограмм; вместе с тем, есть предложения за 3500 рублей, что на 12% меньше показателя ноября прошлого года", — сообщается в материалах.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев, комментируя такую динамику, обратил внимание, что на фоне удачной лососевой путины 2023 года объем выпуска красной икры в РФ заметно вырос — только за три квартала года ее произведено 21 146,7 тонны — почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года — 21 146,7 тонны. ВАРПЭ ожидает, что объем производства красной икры по итогам 2023 года в несколько раз превысит прошлогодний показатель и достигнет более 25 тысяч тонн.

По его оценке, ежегодный объем потребления красной икры в России в период с 2009 по 2022 год колебался в пределах 15-20 тысяч тонн; между тем, в Советском Союзе в 1970-е и начале 1980-х годов производилось менее 10 тысяч тонн красной икры, заметил он.

Вылов — основной фактор, влияющий на стоимость икры, говорит Зверев, напоминая, что лососевая путина 2023 года стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тысячи тонн, больше было только в 2018 году — 678 тысяч. Но немаловажную роль в ценообразовании играет внешнеэкономический фактор. В Росрыболовстве рассказали, что нужно для экспорта рыбной продукции

"Рыбная отрасль, как и вся экономика, работает в мировом рынке, ценовые волны мирового рынка доходят и до нас. Спрос на внешних рынках подогревает спрос на внутреннем. Яркий пример — декабрь 2021 года, когда на фоне высокого спроса на красную икру на главном рынке ее потребления, в Японии, и роста мировых цен на красную икру внутренние цены также выросли", — напомнил президент ВАРПЭ.

Что касается цены на полке, то на нее также влияет качество готовой икры — а оно зависит от вида рыбы, района вылова, месяца вылова, технологии производства, рецептуры засолки и так далее. "Поэтому как в опте, так и в магазинах можно часто встретить икру одного и того же объема или типа фасовки, но значительно отличающуюся по цене", — заключил Зверев.

По оперативным данным Росрыболовства, к 15 ноября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 608,6 тысячи тонн – это в 2,2 раза выше прошлогоднего показателя и почти на 13% больше аналогичного нечетного 2021 года. Основную долю вылова по видам составляет горбуша — 478,5 тысячи тонн, в 3,2 раза больше, чем в прошлом году.

Ведомство отмечало, что успешный промысел отразился на ценах в оптовом сегменте: по данным отраслевого мониторинга, в Дальневосточном федеральном округе горбуша подешевела по отношению к ноябрю прошлого года на 46%, до 145 рублей за килограмм, в Центральном федеральном округе — на 38%, до 187 рублей. В розничном сегменте аналогичной тенденции пока не наблюдается, что связано с наценкой про транспортировке и, в большей степени, с ценовой политикой розницы, отмечали также в ведомстве.