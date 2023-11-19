2023-11-19T09:31:06+03:00
2023-11-19T09:31:06+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231119/842306193.html
Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара
Потребрынок
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Маркетплейс Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара до 1-2 дней, для этого клиентам с 19 ноября следует возвращать заказ только в тот пункт выдачи, где он... ПРАЙМ, 19.11.2023
макроэкономика, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, wildberries
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара до 1-2 дней, для этого клиентам с 19 ноября следует возвращать заказ только в тот пункт выдачи, где он и был получен, рассказали РИА Новости в компании.
"Wildberries стремится сократить срок получения средств по всем возвратам клиентами товаров до 1-2 дней — это особенно важно в высокий сезон распродаж. Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ", — заявили там.
В компании уточнили, что это касатеся только тех случаев, когда клиент забрал и оплатил товар, но потом решил его вернуть. Кроме того, по даным маркетплейса, доля покупателей, возвращающих товары не в те пункты выдачи, где получили их, равна примерно 6%. При этом скорость возврата средств таким покупателям сократится в среднем на 3-4 дня.
"Если клиент забыл, где он забирал покупку или товар доставил курьер, то уточнить пункт выдачи для возврата можно в личном кабинете на сайте … или в службе поддержки. В ближайшее время такой функционал появится и в приложении Wildberries", — добавили в компании.