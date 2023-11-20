МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "Вкусвилл" закрыл сделку по покупке бренда "Андерсон" и его основных активов, сообщается в пресс-релизе ритейлера. "Вкусвилл" вышел на рынок Киргизии

"Вкусвилл" закрыл сделку по покупке бренда "Андерсон" и его основных активов. Компания планирует продолжать развитие франчайзинговой сети семейных ресторанов в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обе компании объединяют высокие требования к качеству продуктов и сервиса и клиентоориентированный подход к бизнесу, еще в 2018 году "Вкусвилл" стал первым ритейлером, на полках которого появилась продукция без консервантов от кондитерского производства "Андерсон".

"Приобретение такого ценного актива позволит нам усилить свои позиции в сегменте общественного питания. Безусловно, мы нацелены на развитие этого бизнеса, основанного на семейных ценностях, с учетом тех возможностей, которые есть у "Вкусвилла", — отметил управляющий по качеству и закупкам "Вкусвилла" Евгений Римский, слова которого приводятся в сообщении.

"Наши два бренда много работали как партнеры. "Вкусвилл" очень поддержал нас в пандемию и был первым, кто поверил в наш продукт, поставив его к себе на полку. Наши команды много раз пересекались за эти годы, и результат этого взаимодействия всегда был успешным", — приводятся в сообщении слова управляющего "Андерсоном" Анастасии Татуловой.

По данным ЕГРЮЛ, подконтрольное "Вкусвиллу" ООО "Вкусвилл кафе" в ноябре стало залогодержателем долей в ООО "Андерсон-Франчайзинг", ООО "ТД Андерсон", ООО "Фабрика счастья Андерсон" и ООО "Икке".

"Андерсон" объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. С 2020 года под брендом "Андерсон" осуществляется продажа ассортимента собственной торговой марки в категориях кондитерские изделия, кулинария и заморозка на полках российских федеральных магазинов "Вкусвилл", "Перекресток", "Пятерочка", "Яндекс Лавка".