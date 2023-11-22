МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян знают про "Черную пятницу", а покупки в это время совершает 41%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые есть в распоряжении РИА Новости.

Ежегодно в последнюю пятницу ноября часть магазинов проводят акцию "Черная пятница". Это день значительных скидок и распродаж.

Опрос показал, что о "Черной пятнице" знают 52% россиян, 40% что-то слышали, но без подробностей, а 8% услышали впервые.

По данным ВЦИОМ, покупки в день распродаж совершает 41% россиян, из них 3% покупают всегда, 8% – частно, 30% – редко, а 58% не покупают.

Среди тех, кто ответил положительно, 34% сообщили, что в "Черную пятницу" покупают то, что нравится, 32% делают покупки, как в обычные дни, 26% покупают то, что дешевле, 25% заранее составляют список того, что надо купить, а 3% покупают, когда есть необходимость.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 ноября 2023 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, сообщает ВЦИОМ.