МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,28% на 20 ноября с 7,16% неделей ранее, еще сильнее приблизившись к официальному прогнозу Минэкономразвития на этот год в 7,5%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Недельная инфляция в России замедлилась

"За неделю с 14 по 20 ноября 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,2%. Год к году рост цен составил 7,28%", — говорится в документе.

Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,4% с 0,42%.

"В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,4% за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию (до 2,09%). На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлой недели (0,23% после 0,22%). Снизились темпы роста цен на мясопродукты, муку, молочную и масложировую продукцию, макаронные и крупяные изделия, ускорилось удешевление сахара", — говорится в сообщении.

"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились. Рост цен на легковые автомобили замедлился до 0,17%. На электро- и бытовые приборы цены снизились (-0,17%), продолжили дешеветь одежда и белье. Сохранился умеренный рост цен на строительные материалы (0,04%). Продолжилось снижение цен на бензин (-0,18%), на дизельное топливо рост цен возобновился умеренными темпами (0,08%)", — продолжили в министерстве.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг темпы роста цен замедлились до 0,16% с 0,21% неделей ранее.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.