МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Заказывать зарубежные новогодние подарки россиянам выгоднее всего до конца ноября: покупка обойдется дешевле из-за ноябрьских скидок, а посылка успеет дойти к празднику, сообщил РИА Новости директор по маркетингу СДЭК Дмитрий Колосов. Опрос показал, сколько россиян готовится к Новому году в "Черную пятницу"

"Если вы сделаете заказ в начале декабря, то с огромной долей вероятности в этом месяце он не приедет. Лучшее время для заказа подарков к Новому году — это последние недели ноября. Более того, многие магазины до сих пор проводят ноябрьские акции и дают большие скидки — это прекрасная возможность сэкономить и получить подарок вовремя", — рассказал Колосов.

Он отметил, что чаще всего "под елку" россияне заказывают подарки из Китая, ОАЭ, Польши, Италии и Испании. Самыми необычными заказами в 2023 году оказались волшебные спицы от "Гарри Поттера", лимитированные кроссовки Nike, теплая куртка от H&M и Simpsons и адвент-календари из разных стран, а в числе популярных покупок — технические и fashion-новинки из Китая.

В свою очередь среди дорогих подарков в этом году — кастомный монитор от Apple за 655 тысяч рублей, сервер Titan-R SoundGrid Server за 580 тысяч рублей, домашний кинотеатр более чем за полмиллиона рублей и бинокль Сanon за 163 тысячи рублей.

При этом Колосов отметил, что дата доставки становится основным риском при покупке подарка за границей: "Все дело в том, что обычный заказ из-за рубежа идет от двух недель, а в пиковые периоды может занимать более одного месяца. Это зависит от нагрузки на логистику и от времени, которое посылка проведет на таможне".

Выбор страны для заказа тоже повлияет на время доставки: например, покупки из ОАЭ приедут гораздо быстрее, чем из Испании, добавил он.