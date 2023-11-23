МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Такси" могут лишиться доступа к заказу автомобиля в случаях, если будут нарушать правила использования сервиса — например, если будут заказывать в один момент много машин, а потом отменять их, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Такси". Россиянам дали совет, когда лучше заказать новогодние подарки из-за рубежа

"На время потерять доступ к заказам может и тот, кто использует возможности сервиса не по назначению. Например, регулярно вызывает машину, но не уезжает, или создает за один раз больше заказов, чем нужно — и потом отменяет лишние. Ведь это влияет на других — водители теряют время на заказ, который в итоге не состоится, а некоторые пользователи — ждут такси дольше", — сказали в компании.

"Яндекс Такси" может временно ограничить ему доступ к поездкам, если пассажир не оплачивает услугу и образуется долг. Уточняется, что когда такие ситуации повторяются часто, сервис будет списывать сумму или её часть заранее, в самом начале поездки. Также действуют ограничения по способам оплаты — к примеру, если пользователь не будет оплачивать поездки за наличные, выбор этого типа оплаты станет недоступным.

Нарушение правил безопасности также является причиной, по которой могут ограничить доступ. Среди них — создание аварийных ситуаций на дороге, то есть попытки выйти из машины, оскорбление водителя, нарушение его личных границ; нанесение ущерба имуществу водителя или автомобилю, его присвоение.

"Все обращения тщательно проверяются и анализируются службой поддержки. Если доступа к сервису нет, пользователь увидит специальное оповещение. При любом ограничении всегда можно обратиться за разъяснением в поддержку — сотрудники проверят все обстоятельства и вернутся с обратной связью", — сказали в "Яндекс Такси".

В компании отметили, что пользователи могут ознакомиться с условиями использования приложения и возможными причинами ограничения доступа к нему при регистрации — только после этого получится заказать такси. "Водители тоже должны ознакомиться с правилами сервиса перед тем, как начнут принимать заказы. Эти правила немного отличаются от пассажирских из-за специфики, но направлены на одно — чтобы поездки были комфортными и безопасными для всех участников", — добавили в компании.