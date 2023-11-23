ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — ПРАЙМ. Производство красной икры в России в 2023 году составит примерно четыре процента от количества выловленной рыбы, сообщил журналистам замглавы Росрыболовства Василий Соколов. Лососевая путина в России показала второй результат в истории наблюдений

"Более 600 тысяч тонн взято лососей в целом по Дальнему Востоку. Соответственно, берите 3-4 процента (примерно 24 тысячи тонн — ред.), вот вам выход красной икры", — сказал Соколов.

Ранее в ноябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА Новости, что прогнозируется снижение цен на красную икру. Это станет возможным из-за успешной лососевой путины на Дальнем Востоке, в том числе, по промыслу горбуши, цены на которую по данным главы Росрыболовства уже пошли вниз.

По данным Росрыболовства, объем производства лососевой икры в январе-сентябре 2023 года составил 21,1 тысячи тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 3% больше, чем в январе-сентябре 2021 года (20,6 тысячи тонн). По данным Рыбного союза, спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно оценивается примерно в 16-17 тысяч тонн в год.