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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231123/842349449.html
Росрыболовство спрогнозировало объем производства красной икры
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Производство красной икры в России в 2023 году составит примерно четыре процента от количества выловленной рыбы, сообщил журналистам замглавы Росрыболовства Василий Соколов... ПРАЙМ, 23.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, росрыболовство, производство красной икры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — ПРАЙМ. Производство красной икры в России в 2023 году составит примерно четыре процента от количества выловленной рыбы, сообщил журналистам замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
"Более 600 тысяч тонн взято лососей в целом по Дальнему Востоку. Соответственно, берите 3-4 процента (примерно 24 тысячи тонн — ред.), вот вам выход красной икры", — сказал Соколов.
Ранее в ноябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА Новости, что прогнозируется снижение цен на красную икру. Это станет возможным из-за успешной лососевой путины на Дальнем Востоке, в том числе, по промыслу горбуши, цены на которую по данным главы Росрыболовства уже пошли вниз.
По данным Росрыболовства, объем производства лососевой икры в январе-сентябре 2023 года составил 21,1 тысячи тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 3% больше, чем в январе-сентябре 2021 года (20,6 тысячи тонн). По данным Рыбного союза, спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно оценивается примерно в 16-17 тысяч тонн в год.