МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор рассказал, как не попасться на уловки мошенников во время "черной пятницы", сообщил регулятор в своем Telegram-канале. РНК сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года, заявили в СФ

"В погоне за скидками мы иногда теряем бдительность и вместо выгодной покупки можем лишиться денег или передать в руки злоумышленников свои персональные данные. В преддверии распродаж подготовили для вас рекомендации, которые стоит учесть при совершении покупок в интернете", — говорится в сообщении.

Отмечается, что желающим приобрести онлайн-покупки не следует переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях или на форумах, доверять плохо работающим сайтам, поддаваться на провокации. Нужно внимательно изучать все условия, обращать внимание на название сайта в адресной строке, а также читать отзывы и смотреть, с какой периодичностью они публиковались: "Большое количество комментариев за короткий промежуток времени может указывать на то, что написаны они злоумышленниками".

Регулятор уточнил, что если сайт подходит хотя бы под один из указанных критериев, то это повод отказаться от предоставления личной информации.

Кроме того, ведомство рекомендовало ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей перед покупками на сайте Роскомнадзора.