МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Около 30 магазинов Desport откроются в России на месте Decathlon до конца года, сообщил статс-секретарь и замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Владельцы активов Decathlon в России заявили об открытии новых магазинов

"Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируются к открытию около 30 магазинов до конца года", — сказал Евтухов.

Он добавил, что магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров.

В июле компания АРМ, которая приобрела активы Decathlon в России, заявила, что в декабре откроет на их месте магазины новой сети спортивных магазинов — Desport. Кроме того, планировалось открыть и интернет-магазин.

В августе источник в Минпромторге рассказал, что продажа магазинов Decathlon еще не завершена, стороны ведут переговоры, но в середине сентября Евтухов заявил журналистам, что платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в госбюджет.