2023-11-23T20:07:34+03:00
2023-11-23T20:07:34+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231123/842359412.html
Минпромторг рассказал об открытии магазинов Desport
Потребрынок
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Около 30 магазинов Desport откроются в России на месте Decathlon до конца года, сообщил статс-секретарь и замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. "Desport... ПРАЙМ, 23.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, decathlon, desport, минпромторг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Около 30 магазинов Desport откроются в России на месте Decathlon до конца года, сообщил статс-секретарь и замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
"Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируются к открытию около 30 магазинов до конца года", — сказал Евтухов.
Он добавил, что магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров.
В июле компания АРМ, которая приобрела активы Decathlon в России, заявила, что в декабре откроет на их месте магазины новой сети спортивных магазинов — Desport. Кроме того, планировалось открыть и интернет-магазин.
В августе источник в Минпромторге рассказал, что продажа магазинов Decathlon еще не завершена, стороны ведут переговоры, но в середине сентября Евтухов заявил журналистам, что платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в госбюджет.