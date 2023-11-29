МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries теперь скрывает не относящиеся к продавцу или товару отрицательные отзывы, теперь они не будут учитываться в рейтинге, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара

"Вчера, 28 ноября, Wildberries начала скрывать в карточках товара на витрине маркетплейса негативные отзывы, которые не относятся к продавцу или товару. Скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга карточки товара", — сообщается в комментарии.

Уточняется, что теперь ML-модель на платформе сама определяет, имеет ли отзыв отношение к товару или продавцу. Если нет, то отзыв автоматически скрывается и не учитывается в рейтинге компании.

"Например, пользователь недоволен работой ПВЗ, а не товаром, в этом случае несправедливо отображать такой отзыв на страничке товара продавца. Скрываем еще и потому, что покупатели не всегда читают текст, иногда просто листают отзывы с оценками", — резюмировали в пресс-службе.

Ранее Wildberries сообщил, что сроки получения средств при возврате товаров будет сокращен до 1-2 дней. Отмечается, что эта мера особенно необходима в высокий сезон распродаж.