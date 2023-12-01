МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Число посетителей маркетплейсов в "черную пятницу" в этом году увеличилось почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а лидером по количеству пользователей стал Ozon, подсчитали для РИА Новости аналитики "Билайна". Раскрыто, что искали россияне в ноябрьские распродажи

"Количество уникальных пользователей, посещавших популярные маркетплейсы в "черную пятницу" с 24 по 26 ноября 2023 года, увеличилось почти в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришел исследовательский сервис "Билайн.аналитика", проанализировав активность абонентов "Билайна" на Ozon, "Яндекс Маркет", Wildberries и "Мегамаркет", — говорится в исследовании, которое проводилось с помощью технологий анализа агрегированных и обезличенных данных.

Отмечается, что лидером по числу пользователей в эту распродажу стал Ozon, увеличив количество онлайн-визитов в два раза за год. Второе место занял "Яндекс Маркет", а третье — Wildberries. Последняя строчка в списке досталась "Мегамаркету". В материалах добавляется, что в прошлом году лидером по числу посетителей в распродажу стал Wildberries, а Ozon был на второй строчке.

По словам специалистов, в 2023 году среднее время, проведенное на маркетплейсе, сократилось на 30%, а также изменились регионы-лидеры по этому показателю: если в 2022 году лидировали Калининград, Грозный, Назрань, Магадан и Новосибирск, то в этом году из них в списке остался только Магадан, поднявшись на вторую строчку. К нему присоединились Чукотский автономный округ, Хабаровск, Благовещенск и Владивосток.

Компания также уточнила, что Москва второй год подряд остается на первом месте по количеству пользователей в ноябрьскую распродажу, однако в этом году их было в 2,5 раза больше. Вторым по посещаемости стал Санкт-Петербург, который сместил с этой позиции Екатеринбург.