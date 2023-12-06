МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Более четверти россиян купили бы автомобиль, недвижимость или предметы роскоши при выигрыше 100 миллионов рублей в лотерею, при этом лишь 1% респондентов отдали бы деньги на благотворительность, свидетельствует исследование холдинга "Ромир" и "Национальной Лотереи", которое есть у РИА Новости. Итальянский бездомный выиграл в лотерею, но не может забрать приз

"На что россияне готовы потратить 100 000 000 рублей, выигранных в лотерею? Исследование "Ромир", проведенное совместно с брендом "Национальная Лотерея", показало, что более четверти опрошенных (27%) потратили бы средства на покупку недвижимости, автомобиля или предметов роскоши", — сообщают авторы исследования, которые отмечают, что при этом каждый пятый респондент (19%) открыл бы вклад в банке, чтобы жить на проценты.

Также среди популярных вариантов — вложиться в здоровье и образование для себя и близких, отправиться в путешествия, создать собственный бизнес. Одновременно такие варианты ответа как "раздал бы бедным", "прокутил бы", "вложил бы деньги в развитие науки и техники" выбрали лишь по 1% респондентов. При этом потратить выигрыш на крупные покупки — недвижимость, автомобиль и предметы роскоши — более всего хотели бы безработные (53% от их числа).

Говоря о других категориях респондентов, авторы исследования пишут, что среди руководителей высшего звена оказалось больше всего тех, кто вложил бы выигрыш в банковские инструменты или создал собственный бизнес — 42% и 27% соответственно. А потратить выигрыш на путешествие в основном готовы пенсионеры и безработные (по 18% голосов). Одновременно "прогулять" миллионы в больше степени предпочли бы молодые респонденты 18-24 лет, с незаконченным высшим образованием.

"Результаты исследования отличаются в зависимости от регионов. Так, выбор в пользу благотворительности чаще, чем в среднем по выборке делали жители Северо-Западного региона. В Приволжском округе респонденты предпочли бы направить выигрыш на крупные покупки и предметы роскоши. В Северо-Кавказском и Южном округах выбор оказался в пользу расходов на обучение и медицину, а также на путешествия. В Центральном и Уральском округе россияне чаще выбирали вложения в банк и создание бизнеса", — отмечают специалисты.

Исследование проводилось на базе "Единой панели данных" "Ромир" (Romir Consumer Scan Panel), в нем приняли участие 1,4 тысячи россиян старше 18 лет.