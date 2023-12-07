МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Маркетплейсы за третий квартал 2023 года заблокировали 1,784 миллиона карточек товаров, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения

"Документ, консолидирующий такие практики, был разработан в июле 2023 года представителями ОКЮР (объединение корпоративных юристов — ред.), маркетплейсов, правообладателей и ФАС России. По итогам использования практик Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries и AliExpress Россия за третий квартал 2023 года заблокировали 1 783 546 карточек товаров", — говорится в сообщении.

Маркетплейсы при принятии решения о блокировке товара анализируют большой объем информации, в том числе результаты экспертиз, контрольных закупок, документы, подтверждающие происхождение товаров. Это позволяет принимать обоснованные решения, отмечает антимонопольный регулятор.

При подготовке жалоб правообладатели также обращают внимание на "красные флажки", которые могут указывать на наличие контрафактной продукции: цена значительно ниже средней на товар, существенное количество возвратов товаров ненадлежащего качества и ряд других индикаторов.

Такой механизм добросовестных практик призван содействовать реализации оригинальной продукции и исключать недобросовестное использование прав на продажу товаров на маркетплейсах, считает служба.

В ФАС отмечают, что на основе полученного опыта ОКЮР совместно с маркетплейсами и правообладателями планирует разработать "Белую книгу", где будут представлены успешные практики по взаимодействию участников рынка электронной торговли и защите интересов добросовестных правообладателей, на которые можно ориентироваться при подаче жалоб на контрафакт.