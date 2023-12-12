МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Покупательский трафик в российских торговых центрах вышел на затяжное плато, в декабре прирост посещаемости торговых комплексов по отношению к концу прошлого года составит только 3-5%, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. В российских магазинах Adidas откроются торговые точки Lamoda Sport

По прогнозу Focus Technologies, посещаемость московских торговых центров в декабре увеличится на 1-2% год к году, а по России в целом — на 3-5%. По итогам 11 месяцев, по данным компании, в столице произошло падение покупательского трафика на 1%, по стране зафиксирован, наоборот, прирост, но незначительный, также на уровне 1%.

"По России показатели выглядят чуть более позитивно. Это в том числе связано с различиями в структуре рынка Москвы и большинства других локальных рынков. Москва характеризуется наличием большего количества крупноформатных объектов, столкнувшихся с наибольшими вызовами из-за ухода международных якорных арендаторов, которые генерировали существенную часть потока посетителей. Также в столице в целом была более высокая степень присутствия международных сетей. То есть негативную роль сыграл эффект высокой базы", — пояснил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

По словам управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, на трафик также оказывает влияние отсутствие роста реальных доходов населения и изменение предпочтений потребителей. Кроме того, по его словам, стоимость товаров, ввозимых путем параллельного импорта, автоматически становится выше, а появившиеся новые бренды еще не смогли завоевать достаточную популярность.

"При учете всех этих факторов сохранение посещаемости и даже небольшой рост — это нормально", — считает Войцеховский.

Кроме того, в скромных показателях посещаемости торговых центров играют свою роль бурное развитие в России онлайн-торговли и устаревание концепций многих торговых комплексов, не получающих инвестиций для обновления, отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

"Мы видим медленное восстановление, сдерживаемое объективными факторами. Тренд позитивный и перспективный, но надо поработать", — сказал он.

По мнению же главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, говорить об определенном тренде при такой слабо выраженной динамике показателей нельзя. "У нас затяжное плато. Нет пока таких импульсов на рынке, чтобы качественно и количественно изменить показатели трафика", — заключила она.