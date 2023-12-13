МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Качество российского вина за последний год выросло в среднем на 17%, больше всего — в сегменте красных вин, следует из презентации руководителя Роскачества Максима Протасова в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". На Ближнем Востоке появится первый законный производитель алкоголя

"Рост качества игристых вин составил 16,57%, белых — 10%, красных — 23,9%", — сообщил Протасов в ходе выступления, посвященного "Винному гиду России — 2023".

Говоря о самом "Винном гиде России", Протасов также подчеркнул, что число регионов аудита в рамках проекта выросло с 5 в 2018 году до 10 в 2023 году. "Это все регионы, в которых у нас выращивается виноград", — пояснил он. При этом для исследования было отобрано 3000 образцов, что также стало рекордным значением за все время.

Кроме того, в этом году не было ограничений по стоимости вина и количеству производимой продукции, отметил он.

Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.