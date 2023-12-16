МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Самыми популярными в этом году новогодними подарками в России могут стать предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих товаров выросли в два-три раза, говорится совместном исследовании аналитиков маркетплейса Ozon и МТС-банка, которое есть у РИА Новости. Путин дал совет, как провести новогодние праздники

"С большой вероятностью россияне получат в качестве подарка на предстоящий праздник предметы гардероба, электронику или ювелирные украшения… Со второй половины ноября наблюдается повышенный спрос на товары сразу в нескольких категориях подарков — например, одежда и аксессуары, ювелирные украшения, электроника, детские игрушки, а также товары для дома и детские подарочные наборы", — выяснили аналитики, изучив эти расходы и сравнив периоды с 15 ноября по 15 декабря текущего и прошлого годов.

Так, по данным Ozon, в предновогодний период было продано в три раза больше ювелирных изделий, чем год назад. При этом большинство покупателей выбирают серьги, кольца и украшения на шею. Вдвое выросли продажи в категории "одежда и аксессуары", популярнее всего у покупателей сезонные аксессуары — шарфы, шапки, "снуды" ("бесконечные" шарфы), перчатки, термоноски. Также в два раза выросли покупки электроники, например, наушников, аудиотехники, телефонов, "умных" часов и аксессуаров к ним.

"Среди детских подарков традиционно лидируют сладкие наборы. Их продажи выросли более чем в два раза. Лидерами стали наборы сладостей и "адвент-календари". Кроме сладостей популярны детские и развивающие книги, конструкторы", — также отметили аналитики.

При этом, во всех этих категориях в МТС-банке также отметили рост продаж в перечисленных категориях подарков и средней суммы оплаты. При этом самый большой рост среднего платежа произошел в магазинах одежды – на 56%. Следом идут магазины электроники — рост на 34%, и ювелирные магазины — на 11%. В качестве подарков стали чаще покупать и фотооборудование и фототовары — их продажи увеличились на 19% и 17% соответственно, а средний платеж вырос на 20%, добавили в банке.

Также за год вырос интерес к покупкам в магазинах подарков и сувениров — они выросли на 18%, а вот средний платёж — на 5%. "Книги стали покупать на 15% чаще, при этом "средние чеки" стали меньше на 7%. В магазинах игрушек, где подарки можно найти как детям, так и взрослым, количество транзакций (платежей — ред.) увеличилось на 15%, а "средние чеки" – на 5%", — заключили аналитики.