2023-12-17T14:35:00+03:00
2023-12-17T14:36:52+03:00
2023-12-17T14:35:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231217/842589687.html
Патрушев назвал срок начала поставок турецких яиц без импортной пошлины
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр сельского хозяйства... ПРАЙМ, 17.12.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, турция, дмитрий патрушев, поставки яиц
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/09/841490907.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/09/841490907.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/09/841490906.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/09/841490906.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/08/841490894.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/08/841490894.jpg
https://1prime.ru/News/20231217/842589460.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
"В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", — сообщил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единая Россия".
Он отметил, что яйца — это сезонный продукт, в это время цена него "всегда возрастает".
"Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", — отметил министр.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова считает, что стоимость яиц из Турции в российских магазинах составит 90 рублей за десяток.