МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Патрушев рассказал о снятии импортной пошлины с яиц

"В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", — сообщил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единая Россия".

Он отметил, что яйца — это сезонный продукт, в это время цена него "всегда возрастает".

"Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", — отметил министр.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова считает, что стоимость яиц из Турции в российских магазинах составит 90 рублей за десяток.